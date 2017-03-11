Пенсионер погиб в столкновении «Газели» и «Шевроле» в Новосибирске

Пенсионер погиб в столкновении «Газели» и «Шевроле», об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла накануне вечером на Восточном шоссе. Водитель «Газели» пытался объехать стоявший на дороге «КамАЗ», сбросил скорость и пропускал встречный транспорт. Сзади ехал автомобиль «Chevrolet Captiva», который на полной скорости врезался в «Газель». От сильного удара грузовой автомобиль выбросило на обочину, где он сбил пешехода. Мужчина в возрасте 61 года был госпитализирован, но умер в машине скорой помощи.

Причины и обстоятельства аварии выясняются, проводится доследственная проверка.

«Всего на дорогах города и области за минувшие сутки зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб, девять получили различные травмы», — добавили в полиции.