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12:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде ночью дотла сгорел троллейбус

В Советском районе Нижнего Новгорода троллейбус сгорел дотла ночью 11 марта. Пострадавших нет. Об этом NewsNN сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в 02:47 11 марта. На момент происшествия в салоне транспортного средства пассажиров не было.

В результате пожара троллейбус обгорел на площади 30 квадратных метров. Для ликвидации последствий возгорания привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек и 2 единицы техники.

Дарья Вознесенская.

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