В Нижнем Новгороде ночью дотла сгорел троллейбус

Сообщение о возгорании поступило в 02:47 11 марта. На момент происшествия в салоне транспортного средства пассажиров не было.

В результате пожара троллейбус обгорел на площади 30 квадратных метров. Для ликвидации последствий возгорания привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек и 2 единицы техники.

Дарья Вознесенская.