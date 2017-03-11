В Красноярске пассажир накинулся на водителя после ДТП
Пострадавший водитель не стал писать заявление на своего обидчика.
Пострадавший водитель не стал писать заявление на своего обидчика.
В Красноярске пассажир иномарки начал избивать своего водителя, совершившего ДТП на перекрестке ул. Новой и ул. Котовского. Данный инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На записи, опубликованной 11 марта, видно, как водитель белого автомобиля проехал по ул. Котовского, не снизив скорость. В этот момент в него въехала другая иномарка. От удара первую машину развернуло на 180 градусов.
Дальше события разворачивались еще более неожиданно. Оба водителя вышли из своих транспортных средств и начали осматривать повреждения. После этого открылась задняя дверь белой иномарки. Из нее вышел разгневанный пассажир и набросился с кулаками на своего же водителя. Получив удар по лицу, предполагаемый виновник аварии попытался покинуть место «битвы».
Очевидцы в социальных сетях предположили, что драка произошла между таксистом и клиентом. Второй якобы сильно напугался, после чего и накинулся на водителя.
В ГИБДД прокомментировали, что заявление по факту данной аварии в ведомство не поступало.