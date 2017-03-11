Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске пассажир накинулся на водителя после ДТП

Пострадавший водитель не стал писать заявление на своего обидчика.

В Красноярске пассажир иномарки начал избивать своего водителя, совершившего ДТП на перекрестке ул. Новой и ул. Котовского. Данный инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На записи, опубликованной 11 марта, видно, как водитель белого автомобиля проехал по ул. Котовского, не снизив скорость. В этот момент в него въехала другая иномарка. От удара первую машину развернуло на 180 градусов.

Дальше события разворачивались еще более неожиданно. Оба водителя вышли из своих транспортных средств и начали осматривать повреждения. После этого открылась задняя дверь белой иномарки. Из нее вышел разгневанный пассажир и набросился с кулаками на своего же водителя. Получив удар по лицу, предполагаемый виновник аварии попытался покинуть место «битвы».

Очевидцы в социальных сетях предположили, что драка произошла между таксистом и клиентом. Второй якобы сильно напугался, после чего и накинулся на водителя.

В ГИБДД прокомментировали, что заявление по факту данной аварии в ведомство не поступало.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Солнечном полностью восстановили отопление в жилых домах
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Жители Японии почтили память жертв цунами 2011 года
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь