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12:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии произошел расстрел снегирей

В Стерлитамаке местные жители обеспокоены гибелью снегирей.

Об этом очевидцы сообщили в группу «Наблюдатели природы Башкортостана» в соцсети. По словам Стэллы Титовой, в сугробах возле домов от № 1 до № 27 по проспекту Октября 17 птиц найдены мертвыми и три пичуги — ранеными. Одного из снегирей местные юннаты смогли вылечить и отпустили на волю.

Зоозащитники отрицает возможность гибели птиц из-за их соприкосновения с высоковольтными проводами, ведь погибли только снегири, а остальные птицы живы.

«Вероятнее всего, их отстреливают, — рассуждают зоозащитники. — Есть случаи отстрела снегирей и в Уфе. Этой зимой в городах наблюдалось достаточно много этих зимних птиц. Но это не значит, что можно так поступать с ними. И вообще любой отстрел без лицензии, а тем более стрельба в населенном пункте запрещены законом».

Зоозащитники просят жителей республики не оставаться равнодушными к этой проблеме и помочь найти виновников гибели снегирей.

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