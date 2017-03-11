В Калининграде пожарные тушили огонь в бомбоубежище
Пожар произошел на ул. Мусоргского.
Пожар произошел на ул. Мусоргского.
В областном центре накануне произошел пожар на в бомбоубежище на ул. Мусоргского, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
О возгорании стало известно в 23:17. В бомбоубежище горели бытовые отходы на площади 20 квадратных метров.
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались три пожарных расчета в составе 12 человек и трех единиц техники.