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12:51 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде пожарные тушили огонь в бомбоубежище

Пожар произошел на ул. Мусоргского.

В областном центре накануне произошел пожар на в бомбоубежище на ул. Мусоргского, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления МЧС в субботу.

О возгорании стало известно в 23:17. В бомбоубежище горели бытовые отходы на площади 20 квадратных метров.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались три пожарных расчета в составе 12 человек и трех единиц техники.

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