В Воронежской области вчера произошло 145 ДТП
Из них 113 аварий — в столице Черноземья.
Из них 113 аварий — в столице Черноземья.
За вчерашний день в авариях травмы получили трое человек. Полицейские за управление в пьяном виде привлекли к ответственности 33 водителей, на «встречке» попались 36 и 23 — на перевозке детей без удерживающих устройств.
За сутки в регионе произошло более 5,3 тысячи административных правонарушений. Из них 3,4 тысяч — это превышение скорости.
«Автоматические комплексы зафиксировали 357 выездов за
Отметим, 116 водителей поплатись за то, что ехали не пристегнутыми, а 75 — не пропустили пешеходов.