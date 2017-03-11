В Воронежской области вчера произошло 145 ДТП

За вчерашний день в авариях травмы получили трое человек. Полицейские за управление в пьяном виде привлекли к ответственности 33 водителей, на «встречке» попались 36 и 23 — на перевозке детей без удерживающих устройств.

За сутки в регионе произошло более 5,3 тысячи административных правонарушений. Из них 3,4 тысяч — это превышение скорости.

«Автоматические комплексы зафиксировали 357 выездов за стоп-линию и 169 проездов на «красный», — отметили в МВД.

Отметим, 116 водителей поплатись за то, что ехали не пристегнутыми, а 75 — не пропустили пешеходов.