Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Как обустроить балкон: 5 идей
Как живут восточные жены на самом деле
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В бане под Альметьевском заживо сгорел человек

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Накануне в 23.06 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Альметьевском районе поступила информация о том, что горит частная баня на улице Советской в селе Бишмунча, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 65 отряда № 11 Федеральной противопожарной службы по РТ прибыли на место происшествия через четырнадцать минут и обнаружили горящую бревенчатую баню. Произошло обрушение крыши и стен, угрозы распространения огня на соседнее строение отсутствовала.

Пожарных встретил староста села, который пояснил, что в бане, возможно, находится человек. Строение полностью было охвачено огнем, поиск возможного пострадавшего не был возможен. После того как пожар был потушен, под обгоревшими конструкциями обрушившей крыши и стен бани, обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины.

Выяснилось, что погибший 48-летний мужчина проживал совместно со своими тремя братьями в родительском доме. Накануне пожара четыре брата распивали спиртные напитки, один из них ушел ночевать в баню.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Марат Ахметов: «Вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля высока»
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Жители Японии почтили память жертв цунами 2011 года
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь