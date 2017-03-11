В бане под Альметьевском заживо сгорел человек

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Накануне в 23.06 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Альметьевском районе поступила информация о том, что горит частная баня на улице Советской в селе Бишмунча, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 65 отряда № 11 Федеральной противопожарной службы по РТ прибыли на место происшествия через четырнадцать минут и обнаружили горящую бревенчатую баню. Произошло обрушение крыши и стен, угрозы распространения огня на соседнее строение отсутствовала.

Пожарных встретил староста села, который пояснил, что в бане, возможно, находится человек. Строение полностью было охвачено огнем, поиск возможного пострадавшего не был возможен. После того как пожар был потушен, под обгоревшими конструкциями обрушившей крыши и стен бани, обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины.

Выяснилось, что погибший 48-летний мужчина проживал совместно со своими тремя братьями в родительском доме. Накануне пожара четыре брата распивали спиртные напитки, один из них ушел ночевать в баню.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.