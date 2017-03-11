Водитель БМВ врезался в отбойник на Московском проспекте, въезд в город по нему затруднен

В субботу утром произошло ДТП на Московском проспекте, в результате которого оказался затруднен въезд в город по этой трассе. Это сообщение разместил один из участников Сообщества автолюбителей «Право руля» в группе «ВКонтакте».

По данным очевидца, участник ДТП не справился с управлением и врезался в отбойник в районе Окружной дороги.