Пожар вспыхнул в новосибирском центральном универсаме
Возгорание началось рано утром.
Возгорание началось рано утром.
Сообщение о возгорании центрального универсама на Ленина, 10 поступило в МЧС в 06:25.
Универсальный магазин напротив кинотеатра «Победа» работает круглосуточно, и даже в столь раннюю пору там были покупатели. Персонал и покупателей эвакуировали, а пожар спасатели потушили. Горел не торговый зал, а подвал здания.
В последнее время участились случаи пожаров в магазинах.
Информация по убыткам и причинам возгорания уточняется, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.