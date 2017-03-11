Пожар вспыхнул в новосибирском центральном универсаме

Сообщение о возгорании центрального универсама на Ленина, 10 поступило в МЧС в 06:25.

Универсальный магазин напротив кинотеатра «Победа» работает круглосуточно, и даже в столь раннюю пору там были покупатели. Персонал и покупателей эвакуировали, а пожар спасатели потушили. Горел не торговый зал, а подвал здания.