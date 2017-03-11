Полиция раскрыла серию ограблений посетителей ночных клубов в Калининграде

Сотрудники уголовного розыска раскрыли ряд преступлений, связанных с нападениями на посетителей ночных клубов. По подозрению в совершении разбоев и грабежей задержаны 40-летний и 38-летний граждане «одной из азиатских республик», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе УМВД в субботу.

По данным полиции, подозреваемые поджидали нетрезвых посетителей развлекательных заведений на улице и, пользуясь беспомощностью потерпевших, забирали у них деньги и ценности. Так, 12 февраля в 6:35 на Ленинском проспекте злоумышленники напали на 29-летнего жителя Багратионовского района. Он лишился мобильного телефона стоимостью 12 тыс рублей.

В ночь на 15 февраля на улице Рокоссовского жертвой разбойников стал 30-летний калининградец. Угрожая ножом, они сорвали с него золотую цепочку стоимостью 65 тыс рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и 162 УК РФ «Разбой». По оперативным данным, подозреваемые могут быть причастны к целой серии аналогичных преступлений. В настоящее время оба задержанных арестованы, с ними работают следователи и сотрудники уголовного розыска.