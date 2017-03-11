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13:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове насмерть разбился 33-летний строитель

Парень сорвался с высоты третьего этажа.

Мужчина скончался, сорвавшись со строительных лесов строящегося торгово-развлекательного центра в Ростове-на-Дону.

По данным ГУ МВД по РО, трагедия случилась 10 марта около 17.00 на пересечении проспекта Нагибина и улицы Омской, где идет строительство торгово-развлекательного центра с кинокомплексом.

Погибшему было всего 33 года. Вероятнее всего, мужчины не был должным образом закреплен, как того требует техника безопасности при строительных работах и его снесло порывом сильного ветра. Врачи бились за жизнь молодого человека, но спасти его не удалось.

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