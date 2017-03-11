В Ростове насмерть разбился 33-летний строитель

Мужчина скончался, сорвавшись со строительных лесов строящегося торгово-развлекательного центра в Ростове-на-Дону.

По данным ГУ МВД по РО, трагедия случилась 10 марта около 17.00 на пересечении проспекта Нагибина и улицы Омской, где идет строительство торгово-развлекательного центра с кинокомплексом.

Погибшему было всего 33 года. Вероятнее всего, мужчины не был должным образом закреплен, как того требует техника безопасности при строительных работах и его снесло порывом сильного ветра. Врачи бились за жизнь молодого человека, но спасти его не удалось.