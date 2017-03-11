На Красноярском море под лед провалился автомобиль с тремя людьми
Двое спаслись самостоятельно, еще один человек выбраться из автомобиля не смог.
Двое спаслись самостоятельно, еще один человек выбраться из автомобиля не смог.
Сегодня, 11 марта, на Красноярском водохранилище около поселка Лебяжье Краснотуранского района под лед провалился легковой автомобиль.
Как сообщили в
К месту происшествия выехали специалисты краевого учреждения «Спасатель» на катере на воздушной подушке «Хивус».
«Сотрудники МЧС России по Красноярскому краю просят всех жителей Красноярска и края быть предельно осторожными и не выезжать на лед, так как в весенний период лед становится тонким, а значит и очень опасным. Уважаемые автолюбители, пользуйтесь только официально открытыми ледовыми переправами и ни в коем случае не пытайтесь на свой страх и риск переправиться по льду в несанкционированных местах. Это может стоит вам как минимум потери автомобиля, а может быть и жизни», — призвали красноярские спасатели.