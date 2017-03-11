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13:25 (мск), источник: Newslab.ru

На Красноярском море под лед провалился автомобиль с тремя людьми

Двое спаслись самостоятельно, еще один человек выбраться из автомобиля не смог.

Сегодня, 11 марта, на Красноярском водохранилище около поселка Лебяжье Краснотуранского района под лед провалился легковой автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, в автомобиле находилось три человека — жители Абакана. Двое спаслись самостоятельно, еще один человек выбраться не смог.

К месту происшествия выехали специалисты краевого учреждения «Спасатель» на катере на воздушной подушке «Хивус».

«Сотрудники МЧС России по Красноярскому краю просят всех жителей Красноярска и края быть предельно осторожными и не выезжать на лед, так как в весенний период лед становится тонким, а значит и очень опасным. Уважаемые автолюбители, пользуйтесь только официально открытыми ледовыми переправами и ни в коем случае не пытайтесь на свой страх и риск переправиться по льду в несанкционированных местах. Это может стоит вам как минимум потери автомобиля, а может быть и жизни», — призвали красноярские спасатели.

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