На Красноярском море под лед провалился автомобиль с тремя людьми

Сегодня, 11 марта, на Красноярском водохранилище около поселка Лебяжье Краснотуранского района под лед провалился легковой автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, в автомобиле находилось три человека — жители Абакана. Двое спаслись самостоятельно, еще один человек выбраться не смог.

К месту происшествия выехали специалисты краевого учреждения «Спасатель» на катере на воздушной подушке «Хивус».

«Сотрудники МЧС России по Красноярскому краю просят всех жителей Красноярска и края быть предельно осторожными и не выезжать на лед, так как в весенний период лед становится тонким, а значит и очень опасным. Уважаемые автолюбители, пользуйтесь только официально открытыми ледовыми переправами и ни в коем случае не пытайтесь на свой страх и риск переправиться по льду в несанкционированных местах. Это может стоит вам как минимум потери автомобиля, а может быть и жизни», — призвали красноярские спасатели.