Ростовчанка обворовала детский магазин в Новочеркасске
Девушка похитила детские вещи на сумму более 60 тысяч рублей.
Девушка похитила детские вещи на сумму более 60 тысяч рублей.
Жительница
По данным ГУ МВД по РО, в полицию обратились сотрудники детского магазина и рассказали, что с прилавка был похищен товар на общую сумму более 60 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 19-летняя ростовчанка, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».