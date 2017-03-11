Ростовчанка обворовала детский магазин в Новочеркасске

Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в краже детских товаров из магазина в Новочеркасске.

По данным ГУ МВД по РО, в полицию обратились сотрудники детского магазина и рассказали, что с прилавка был похищен товар на общую сумму более 60 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 19-летняя ростовчанка, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».