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13:53 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидец: в Советске «Ауди» вылетела в кювет после столкновения с другим авто

Пострадал один из водителей.

В Советске на Калининградском шоссе в ночь на субботу произошло серьезное ДТП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил очевидец происшествия.

ДТП произошло около АЗС «Кристалл». По данным свидетеля, на дороге столкнулись две «Ауди». От удара один из автомобилей вылетел в кювет. «Один из водителей сбежал с места ДТП. Другой водитель получил травмы», — отметил очевидец.

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