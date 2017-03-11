В Керчи «Дэу-Ланос» «нырнул» с дороги на пляж

Многочисленные комментарии сводятся к: «Дэу-Ланос» «нырнул» с дороги на пляж, «машинка открыла сезон».

На деле же водитель, пытаясь вытащить ключ из замка зажигания, случайно завел автомобиль, который стоял на скорости. Отмечается, что у молодого человека небольшой стаж вождения.

Оставим в покое философское: стоит ли оставлять авто на передаче или вся надежда на ручник… Просто будьте внимательны и осторожны. А еще — тщательнее выбирайте место для парковки.