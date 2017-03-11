В Керчи «Дэу-Ланос» «нырнул» с дороги на пляж
Как сообщают соцсети, на пляже Аршинцево в Керчи произошел забавный инцидент. Легковой автомобиль съехал с дороги и завис на опорной стене, задние колеса — в воздухе.
Как сообщают соцсети, на пляже Аршинцево в Керчи произошел забавный инцидент. Легковой автомобиль съехал с дороги и завис на опорной стене, задние колеса — в воздухе.
Многочисленные комментарии сводятся к: «Дэу-Ланос» «нырнул» с дороги на пляж, «машинка открыла сезон».
На деле же водитель, пытаясь вытащить ключ из замка зажигания, случайно завел автомобиль, который стоял на скорости. Отмечается, что у молодого человека небольшой стаж вождения.
Оставим в покое философское: стоит ли оставлять авто на передаче или вся надежда на ручник… Просто будьте внимательны и осторожны. А еще — тщательнее выбирайте место для парковки.
По материалам ВК, Автопартнер Крым.