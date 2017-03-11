Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
Дома в Крыму за год подешевели
Китаянка родила младенца-гиганта
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
14:23 (мск), источник: Крым Press

В Керчи «Дэу-Ланос» «нырнул» с дороги на пляж

Как сообщают соцсети, на пляже Аршинцево в Керчи произошел забавный инцидент. Легковой автомобиль съехал с дороги и завис на опорной стене, задние колеса — в воздухе.

Многочисленные комментарии сводятся к: «Дэу-Ланос» «нырнул» с дороги на пляж, «машинка открыла сезон».

На деле же водитель, пытаясь вытащить ключ из замка зажигания, случайно завел автомобиль, который стоял на скорости. Отмечается, что у молодого человека небольшой стаж вождения.

Оставим в покое философское: стоит ли оставлять авто на передаче или вся надежда на ручник… Просто будьте внимательны и осторожны. А еще — тщательнее выбирайте место для парковки.

По материалам ВК, Автопартнер Крым.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
В результате двух взрывов в Дамаске погибли около 40 человек
Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь