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14:21 (мск), источник: Pro Город Самара

Из-за коммунальной аварии в десятках домов Самары похолодало

ЧП на теплотрассе затронуло обширную площадь.

В субботу утром, 11 марта, у дома по адресу проспекта Карла Маркса, 130 произошел крупный прорыв теплосети из-за чего была понижен температура в батареях десятков домов. Об этом сообщает samru.ru со ссылкой на информированный источник.

На резервную схему, которая предполагает температуру обогревателей в 30−40 градусов, были переведены жилые 80 домов и зданий на улицах Гагарина, Чернореченская, Осипенко, Киевская.

Сейчас аварийная бригада ведет ремонтные работы, которые планируется завершить примерно сегодня вечером.

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