Из-за коммунальной аварии в десятках домов Самары похолодало
ЧП на теплотрассе затронуло обширную площадь.
ЧП на теплотрассе затронуло обширную площадь.
В субботу утром, 11 марта, у дома по адресу проспекта Карла Маркса, 130 произошел крупный прорыв теплосети
На резервную схему, которая предполагает температуру обогревателей в 30−40 градусов, были переведены жилые 80 домов и зданий на улицах Гагарина, Чернореченская, Осипенко, Киевская.
Сейчас аварийная бригада ведет ремонтные работы, которые планируется завершить примерно сегодня вечером.