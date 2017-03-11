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13:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Перестрелка в Шымкенте: стали известны подробности убийства подростка

В результате перестрелки в Шымкенте один человек погиб, еще двое госпитализированы с ранениями.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Мальчика убила случайная пуля, когда он ремонтировал на улице свой велосипед, сообщает КТК.

Перестрелка между соседями на почве личных неприязненных отношений произошла днем 9 марта в районе Ворошиловки в Шымкенте. В народе это место известно тем, что здесь многие годы действуют так называемые «ямы», где торгуют наркотиками.

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В результате стрельбы погиб 14-летний подросток, еще двое парней госпитализированы с ранениями из травматического оружия и дробовыми ранениями.

На следующий день полицейские задержали одного из четырех подозреваемых, который успел сбежать в Жамбылскую область.

Брат погибшего подростка, 16-летний Агит, получил многочисленные раны, однако остался жив и рассказал то, что смог запомнить.

«В братишку выстрелили, я побежал. Обнял его, и сзади в меня выстрелили. Я потом сознание потерял и не видел, кто в меня сзади стрелял», — рассказал Агит.

Полиция выяснила, что преступники пришли выяснять отношения с одним из родственников и в их поле зрения неожиданно оказались дети.

По словам родственника мальчиков Джамала Мамаева, убитый подросток ремонтировал на улице свой велосипед, когда попал под пулю. Выходит, что ребенок встретил смерть в ста метрах от дома.

Похороны 14-летнего Джамала пройдут сегодня.

По словам официального представителя ДВД ЮКО Салтанат Каракозовой, всего подозреваемых четверо. Тот, что задержан в Кордайском районе Жамбылской области — 31-летний мужчина, судимый ранее за грабеж, свою вину признал и рассказал о причинах конфликта.

Сейчас полиция разыскивает остальных участков преступления.

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