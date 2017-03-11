В Екатеринбурге украли консульский герб Испании
Неизвестные похитили герб Испании, принадлежащий Почетному консульству этой страны в Екатеринбурге.
Неизвестные похитили герб Испании, принадлежащий Почетному консульству этой страны в Екатеринбурге.
— Никак не ожидали, что
Герб был изготовлен в Испании из латуни и обошелся заказчику — в переводе на российскую валюту — приблизительно в 20 тысяч рублей. Довольно внушительный по размеру знак был прикреплен на болты на колонну парадного входа в офисное здание по адресу: Ленина, 38а (само консульство располагается на пятом этаже).
По факту кражи заведено уголовное дело.