В Екатеринбурге украли консульский герб Испании

— Никак не ожидали, что кто-то посягнет на эмблему. Место людное. Рядом, к примеру, отделение крупного федерального банка. Находится под видеонаблюдением. Между тем герб — не уличный сувенир, а собственность Испании. Похитителям лучше его добровольно вернуть, — прокомментировала ситуацию корреспонденту «РГ» помощник консула Анна Назарова.

Герб был изготовлен в Испании из латуни и обошелся заказчику — в переводе на российскую валюту — приблизительно в 20 тысяч рублей. Довольно внушительный по размеру знак был прикреплен на болты на колонну парадного входа в офисное здание по адресу: Ленина, 38а (само консульство располагается на пятом этаже).

По факту кражи заведено уголовное дело.