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14:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге украли консульский герб Испании

Неизвестные похитили герб Испании, принадлежащий Почетному консульству этой страны в Екатеринбурге.

— Никак не ожидали, что кто-то посягнет на эмблему. Место людное. Рядом, к примеру, отделение крупного федерального банка. Находится под видеонаблюдением. Между тем герб — не уличный сувенир, а собственность Испании. Похитителям лучше его добровольно вернуть, — прокомментировала ситуацию корреспонденту «РГ» помощник консула Анна Назарова.

Герб был изготовлен в Испании из латуни и обошелся заказчику — в переводе на российскую валюту — приблизительно в 20 тысяч рублей. Довольно внушительный по размеру знак был прикреплен на болты на колонну парадного входа в офисное здание по адресу: Ленина, 38а (само консульство располагается на пятом этаже).

По факту кражи заведено уголовное дело.

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