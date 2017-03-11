В Воронежской области гость ограбил хозяйку квартиры

В феврале днем в квартире дома в поселке Каменка собралась компания приятелей. Они отдыхали и распивали спиртное.

Около 13:00 один из нетрезвых мужчин открыто похитил у хозяйки жилья деньги и скрылся. Полицейские получили информацию о ЧП. Недавно подозреваемого удалось задержать.

«В отделе полиции он дал признательные показания», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. В отношении мужчины возбудили дело за грабеж (ч.1, ст. 161 УК РФ).