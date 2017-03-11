Окружная дорога в Калининграде заблокирована ДТП с участием 3 машин

В Калининграде около полудня произошло ДТП на Окружной дороге, в результате чего проезд по ней оказался крайне затруднен. Об этом сообщает очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Он отметил, что столкнулись три автомобиля, это произошло на перекрестке с ул. Дзержинского. На фото, опубликованном очевидцем, среди множества сгрудившихся авто видно разбитый микроавтобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.