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15:03 (мск), источник: Новый Калининград

Окружная дорога в Калининграде заблокирована ДТП с участием 3 машин

ДТП произошло на перекрестке с ул. Дзержинского.

В Калининграде около полудня произошло ДТП на Окружной дороге, в результате чего проезд по ней оказался крайне затруднен. Об этом сообщает очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Он отметил, что столкнулись три автомобиля, это произошло на перекрестке с ул. Дзержинского. На фото, опубликованном очевидцем, среди множества сгрудившихся авто видно разбитый микроавтобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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