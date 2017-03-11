В результате двух взрывов в Дамаске погибли 40 человек

Источник: Reuters

Еще несколько десятков человек получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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По данным агентства, бомбы сработали недалеко от городского кладбища Баб Сагир. Они были направлены против автобусов, в которых находились паломники