В результате двух взрывов в Дамаске погибли 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли в результате двух взрывов в столице Сирии Дамаске.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате двух взрывов в столице Сирии Дамаске.
Еще несколько десятков человек получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным агентства, бомбы в действие привели два
В начале января в Дамаске в результате взрыва погибли семь человек. Он прогремел в округе