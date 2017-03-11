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14:30 (мск), источник: РБК

В результате двух взрывов в Дамаске погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли в результате двух взрывов в столице Сирии Дамаске.

Источник: Reuters

Еще несколько десятков человек получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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По данным агентства, бомбы сработали недалеко от городского кладбища Баб Сагир. Они были направлены против автобусов, в которых находились паломники

По данным агентства, бомбы в действие привели два террориста-смертника.

В начале января в Дамаске в результате взрыва погибли семь человек. Он прогремел в округе Кфар-Суса, где, по сообщению Reuters, были расположены ключевые объекты оборонной инфраструктуры.

Комментарии
2
Александр Романский
Жизнь доказывает, что ВКС против терроризма бессильны.
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Владимир *****
жаль людей этих...
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