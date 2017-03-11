Россиянина застрелили после нападения на полицейского в Канаде

По информации телеканала, днем 9 марта полиция получила вызов о водителе, который нарушил ПДД. Правоохранители пояснили, что как только они подошли к машине подозреваемого и мужчина вышел из салона, между ними произошла потасовка. Свидетели сказали CBC News, что россиянин напал на полицейских с ножом, после чего в него выстрелили и он скончался на месте от полученных ран.