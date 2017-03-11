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20:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянина застрелили после нападения на полицейского в Канаде

Полицейский в канадском городе Эдмонтон застрелил 55-летнего россиянина Виталия Савина, напавшего с ножом на стража порядка. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, днем 9 марта полиция получила вызов о водителе, который нарушил ПДД. Правоохранители пояснили, что как только они подошли к машине подозреваемого и мужчина вышел из салона, между ними произошла потасовка. Свидетели сказали CBC News, что россиянин напал на полицейских с ножом, после чего в него выстрелили и он скончался на месте от полученных ран.

В настоящее время идет расследование инцидента и действий полицейских в отношении подозреваемого.

Савин работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда. До переезда в Канаду мужчина трудился в России горным инженером.

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