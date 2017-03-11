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15:01 (мск), источник: Югополис

В Анапе в ДТП погиб мужчина

Обстоятельства автоаварии уточняются.

Автопроисшествие с трагическими последствиями зафиксировано вечером 10 марта. На Симферопольском шоссе в районе санатория «Россиянка» столкнулись 2 автомобиля — Volkswagen Golf и «жигули».

Удар был очень сильным. На фотографиях, которые выложили в сеть очевидцы ДТП, видно, что «жигули» разбиты почти всмятку, сообщает ресурс Анапаlife. Находившийся в автомобиле человек погиб.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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