В Башкирии пьяный шофер сбил гаишника и протаранил машину ДПС
Сегодня, 11 марта, рано утром нешуточные страсти разгорелись на автотрассе в Нуримановском районе Башкирии. Как сообщили в
Сегодня, 11 марта, рано утром нешуточные страсти разгорелись на автотрассе в Нуримановском районе Башкирии. Как сообщили в
Первоначально внимание инспекторов ДПС привлек подозрительный «ВАЗ-2106». Водитель «шестерки» проигнорировал сигнал инспектора остановиться и только прибавил газу.
Вслед за ним устремились несколько экипажей ДПС.
Между тем, погоня с трассы перенеслась в населенный пункт, и на территории села Красная Горка инспекторам удалось обогнать нарушителя. Один из сотрудников ДПС вышел из машины, вновь попытавшись остановить нарушителя. Но тот сбил полицейского и затем протаранил патрульный автомобиль. Далее он вновь умчался на трассу.
По сообщению ГИБДД, стражам порядка пришлось применить табельное оружие, чтобы
Остановили его только на 82 км автодороги Уфа — Красная Горка — Павловка. Оказалось, что за рулем неукротимой «шестерки» находился 22-летний житель Иглинского района с явными признаками алкогольного опьянения. Это подтвердило также и медосвидетельствование.
Инспектору ДПС, на которого сбил нарушитель, потребовалась помощь медиков. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.