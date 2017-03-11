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14:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пьяный шофер сбил гаишника и протаранил машину ДПС

Сегодня, 11 марта, рано утром нешуточные страсти разгорелись на автотрассе в Нуримановском районе Башкирии. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, там развернулась самая настоящая погоня со стрельбой.

Первоначально внимание инспекторов ДПС привлек подозрительный «ВАЗ-2106». Водитель «шестерки» проигнорировал сигнал инспектора остановиться и только прибавил газу.

Вслед за ним устремились несколько экипажей ДПС.

Между тем, погоня с трассы перенеслась в населенный пункт, и на территории села Красная Горка инспекторам удалось обогнать нарушителя. Один из сотрудников ДПС вышел из машины, вновь попытавшись остановить нарушителя. Но тот сбил полицейского и затем протаранил патрульный автомобиль. Далее он вновь умчался на трассу.

По сообщению ГИБДД, стражам порядка пришлось применить табельное оружие, чтобы все-таки прервать опасную поездку нарушителя. На предупредительные выстрелы в воздух он не обратил внимания, тогда полицейским уже пришлось стрелять по колесам.

Остановили его только на 82 км автодороги Уфа — Красная Горка — Павловка. Оказалось, что за рулем неукротимой «шестерки» находился 22-летний житель Иглинского района с явными признаками алкогольного опьянения. Это подтвердило также и медосвидетельствование.

Инспектору ДПС, на которого сбил нарушитель, потребовалась помощь медиков. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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