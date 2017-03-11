Жительница Серова продырявила своему мужчине горло штопором

Труп мужчины с штопором в горле был обнаружен неделю назад в одной из квартир Серова, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Как передает издание «Глобус», молодой человек отдыхал с женщиной. Сам он — житель Карпинска, и приехал к возлюбленной в гости. Что случилось между ним и его подругой — сейчас выясняет Серовский межрайонный следственный отдел. Основных версий две: убийство и превышение пределов необходимой самообороны. По информации местных журналистов, мужчине вонзили в горло штопор, в результате чего он скончался.