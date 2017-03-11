Жительница Серова продырявила своему мужчине горло штопором
Следователи выясняют — за что?
Следователи выясняют — за что?
Труп мужчины с штопором в горле был обнаружен неделю назад в одной из квартир Серова, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Как передает издание «Глобус», молодой человек отдыхал с женщиной. Сам он — житель Карпинска, и приехал к возлюбленной в гости. Что случилось между ним и его подругой — сейчас выясняет Серовский межрайонный следственный отдел. Основных версий две: убийство и превышение пределов необходимой самообороны. По информации местных журналистов, мужчине вонзили в горло штопор, в результате чего он скончался.
Напомним, что в последнее время все чаще и чаще в Свердловской области происходят ЧП на почве ревности. Так, 12 декабря 2016 года житель Североуральска, испытывая подобное чувство, убил одного и серьезно ранил двух других собутыльников. В начале декабря мужчина из Богдановича расстрелял ревнивого мужа подруги и его приятелей, пытавшихся решить проблему при помощи силы. В конце ноября сотрудник