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15:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Жительница Серова продырявила своему мужчине горло штопором

Следователи выясняют — за что?

Труп мужчины с штопором в горле был обнаружен неделю назад в одной из квартир Серова, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Как передает издание «Глобус», молодой человек отдыхал с женщиной. Сам он — житель Карпинска, и приехал к возлюбленной в гости. Что случилось между ним и его подругой — сейчас выясняет Серовский межрайонный следственный отдел. Основных версий две: убийство и превышение пределов необходимой самообороны. По информации местных журналистов, мужчине вонзили в горло штопор, в результате чего он скончался.

Напомним, что в последнее время все чаще и чаще в Свердловской области происходят ЧП на почве ревности. Так, 12 декабря 2016 года житель Североуральска, испытывая подобное чувство, убил одного и серьезно ранил двух других собутыльников. В начале декабря мужчина из Богдановича расстрелял ревнивого мужа подруги и его приятелей, пытавшихся решить проблему при помощи силы. В конце ноября сотрудник патрульно-постовой службы в Реже застрелил заведующего отделением реанимации центральной городской больницы, а потом покончил жизнь самоубийством. Причиной трагедии стала опять-таки ревность.

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