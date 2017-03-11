Посетители харьковского аквапарка отравились парами хлора, 6 детей в больнице

«Всего за медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка “Джунгли” обратились около 20 человек. 6 детей госпитализированы. На данный момент их состояние стабилизировалось, дети проходят необходимый курс лечения», — говорится в сообщении.

Об этом сообщила в субботу, 11 марта, пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

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По словам заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна, 10 марта около 7 утра в «скорую помощь» обратились родители двух детей с симптомами отравления. Оба ребенка посещали аквапарк «Джунгли», детей не госпитализировали.

После 20:30 за помощью обратились сразу несколько семей. У детей были кашель, рвота, головная боль. Одного из них сразу госпитализировали, другие от госпитализации отказались. Но в 23:00 начали поступать повторные звонки, в результате госпитализировали еще 5 детей. Первичный диагноз — отравление парами хлора.

В аквапарке взяты заборы воды. По предварительной информации, ее химический состав не соответствовал нормам.

«Следует отметить, что со стороны руководства аквапарка “Джунгли” были предприняты попытки препятствовать проведению следственных действий, а именно забора воды», — сказал г-н Скакун.

На данный момент проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.