У красноярских водителей попросили помощи в розыске убийцы с парковки

Следствие просит помощи у красноярских автомобилистов, которые вечером 8 марта находились в районе красноярского ТЦ «Взлетка Плаза».

Напомним, 8 марта на парковке торгового центра «Взлетка Плаза» в Красноярске неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, находившегося в автомобиле, и скрылся — его розыск еще продолжается. Потерпевшего госпитализировали, но спасти не смогли. Жертвой убийства стал 38-летний уроженец Грузии.

В ГСУ СК РФ по краю обратились к красноярцам, чьи автомобили с 21:00 до 21:40 8 марта были припаркованы и подъезжали к ресторану «Фунт мёда» (Взлетная, 12а), либо с 21:30 до 22:00 были припаркованы или выезжали со двора дома № 5 по ул. Весны.

Если в их автомобилях установлены видеорегистраторы, горожан просят обратиться по телефону «02» или по телефону дежурной части ГСУ (391) 227−06−45 для предоставления видеозаписей.