В Москве задержан подозреваемый в нападениях на офисы микрозаймов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в серии нападений на офисы микрозаймов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в ряде разбойных нападении на микрофинансовые организации. В момент задержания у него были обнаружены мобильный телефон и предмет, похожий на револьвер», — сообщила она.

Задержанным оказался уроженец ближнего зарубежья. Установлено, что подозреваемый врывался в офисы микрозаймов и, угрожая предметом, похожим на револьвер, забирал деньги и скрывался.

В настоящее время доказана его причастность к девяти подобным эпизодам разбоев. Сумма причиненного ущерба, предварительно, составила около 500 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемый арестован.