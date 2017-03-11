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18:27 (мск), источник: ТАСС

В Москве задержан подозреваемый в нападениях на офисы микрозаймов

У задержанного был обнаружен предмет, похожий на револьвер.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в серии нападений на офисы микрозаймов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в ряде разбойных нападении на микрофинансовые организации. В момент задержания у него были обнаружены мобильный телефон и предмет, похожий на револьвер», — сообщила она.

Задержанным оказался уроженец ближнего зарубежья. Установлено, что подозреваемый врывался в офисы микрозаймов и, угрожая предметом, похожим на револьвер, забирал деньги и скрывался.

В настоящее время доказана его причастность к девяти подобным эпизодам разбоев. Сумма причиненного ущерба, предварительно, составила около 500 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемый арестован.

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