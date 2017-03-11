МЧС уточнило информацию по пожару в новосибирском универсаме

До прибытия пожарных из магазина на Ленина, 10 самостоятельно эвакуировались 15 человек персонала. Было много дыма, и находиться в здании было опасно.

Пожар начался в подвале магазина в 06:25 по местному времени. В результате сгорели картонные коробки, которые хранились в подвале. На тушение возгорания привлекались 9 единиц техники и 28 человек личного состава. Менее чем через час пожар был ликвидирован — к 07:16.