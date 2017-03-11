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15:40 (мск), источник: АиФ Новосибирск

МЧС уточнило информацию по пожару в новосибирском универсаме

Сегодня утром горел магазин в центре города.

Пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям России по Новосибирской области уточнила информацию по пожару в универсаме.

До прибытия пожарных из магазина на Ленина, 10 самостоятельно эвакуировались 15 человек персонала. Было много дыма, и находиться в здании было опасно.

Пожар начался в подвале магазина в 06:25 по местному времени. В результате сгорели картонные коробки, которые хранились в подвале. На тушение возгорания привлекались 9 единиц техники и 28 человек личного состава. Менее чем через час пожар был ликвидирован — к 07:16.

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