В зеленой зоне Екатеринбурга спасатели сняли с дерева дельтапланеристку

Дельтаплан угодил в лесную зону на улице Изоплитной и завис между деревьями на высоте 30 метров, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Операция была непростой и весьма кропотливой: спасатели взобрались на дерево с помощью трехколенной лестницы и «кошек». Чтобы было легче добираться до пострадавшей, пришлось обрезать крупные ветки. Затем между деревом и дельтапланом установили балку, через нее перебросили веревку с карабином, девушка прицепила ее к своему снаряжению, и ее спустили на землю.