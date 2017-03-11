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16:02 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В зеленой зоне Екатеринбурга спасатели сняли с дерева дельтапланеристку

Спасательная операция длилась 2,5 часа.

Спасательная операция в Екатеринбурге, в ходе которой вызволили застрявшую в ветках дерева дельтапланеристку, длилась 2,5 часа.

Дельтаплан угодил в лесную зону на улице Изоплитной и завис между деревьями на высоте 30 метров, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Операция была непростой и весьма кропотливой: спасатели взобрались на дерево с помощью трехколенной лестницы и «кошек». Чтобы было легче добираться до пострадавшей, пришлось обрезать крупные ветки. Затем между деревом и дельтапланом установили балку, через нее перебросили веревку с карабином, девушка прицепила ее к своему снаряжению, и ее спустили на землю.

Из-за неудачного приземления девушка получила травмы, до кареты скорой помощи спортсменку несли на носилках примерно 150 метров.

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