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16:01 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

75-летняя женщина подожгла заправку в Волгоградской области и сгорела сама

75-летняя женщина подожгла заправку в Волгоградской области и сгорела сама.

Следственные органы организовали проверку по факту поджога 10 марта в городе Фролово заброшенной автозаправочной станции. На пепелище заправки спасатели обнаружили тело 75-летней женщины, сообщает ВДТВ.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в городе Фролово, на заброшенной заправочной станции, что на улице Хлеборобной, произошел пожар. На заправке в это время находилась пожилая местная жительница. Она подожгла газеты и с помощью керосина устроила пожар.

После тушения пожара на месте происшествия спасатели нашли труп женщины.

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