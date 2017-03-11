75-летняя женщина подожгла заправку в Волгоградской области и сгорела сама
75-летняя женщина подожгла заправку в Волгоградской области и сгорела сама.
75-летняя женщина подожгла заправку в Волгоградской области и сгорела сама.
Следственные органы организовали проверку по факту поджога 10 марта в городе Фролово заброшенной автозаправочной станции. На пепелище заправки спасатели обнаружили тело 75-летней женщины, сообщает ВДТВ.
Как сообщают в
После тушения пожара на месте происшествия спасатели нашли труп женщины.