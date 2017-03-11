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17:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Харькове число отравившихся хлором в аквапарке выросло до 20

За медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка «Джунгли» обратились около 20 человек. Шесть детей госпитализировали. В данный момент их состояние стабилизировано.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Харькове число отравившихся парами хлора в аквапарке увеличилось до 20 человек, в больницу попали шестеро детей, сообщает Харьковская областная администрация.

В субботу полиция сообщала, что трое детей отравились неизвестным веществом в аквапарке Харькова, полиция устанавливает причины.

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«В целом за медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка “Джунгли” обратились около 20 человек. Шесть детей госпитализировали. В данный момент их состояние стабилизировано, дети проходят необходимый курс лечения», — говорится в сообщении областной администрации.

По данным властей, шестеро детей находятся в больнице с признаками отравления парами хлора.

«Первичный диагноз — отравление парами хлора. В аквапарк сразу выехали оперативно-следственная группа главного управления Нацполиции в Харьковской области, руководители департаментов гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы облгосадминистрации, и.о. начальника управления здравоохранения областной администрации, представители ГСЧС и Госпродпотребслужбы», — приводит областная администрация слова замглавы харьковского губернатора Александра Скакуна.

Он отметил, что в аквапарке взяты пробы воды. По предварительной информации, ее химический состав не соответствовал нормам.

«Следует отметить, что со стороны руководства аквапарка “Джунгли” были предприняты попытки препятствовать проведению следственных действий, а именно забору воды», — отметил Скакун.

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