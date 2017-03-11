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17:39 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

С многоэтажки в Сочи упал мужчина

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на место происшествия прибыла женщина. Подробности устанавливаются.

Сегодня утром в Сочи с многоэтажного дома скинулся мужчина. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на место происшествия прибыла женщина, скорее всего родственница погибшего.

На месте гибели мужчины 1963 года рождения работает оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются, сообщила ГТРК «Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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