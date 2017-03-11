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18:41 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области из-за паводка затоплен один мост

Местные власти будут организовывать переправу.

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 11 марта, региональное МЧС обнародовало данные о гидрологической обстановке в Воронежской области.

За минувший день уровень воды в реке Дон поднялся на величину от 4 до 43 см. Наоборот уровень снизился в реках Девица и Подгорная.

«На Воронежском водохранилище ситуация осталась без изменений», — отметили в МЧС.

По данным на сегодняшний день, в регионе затоплен один низководный мост «Губари — Макашевка». Он находится на реке Хопер в Борисоглебске.

«Уровень выше дорожного полотна на 20 см, — сообщают спасатели. — Мост подтапливается ежегодно».

Сообщается, что имеется объездной путь. Его протяженность через села Макашевка, Горелка, Третьяк и Губари составляет 47 км. Кроме того, есть основной путь по дороге Р-22. С селом Макашевка жизнеобеспечение не нарушено. Вскоре местные власти организуют лодочную переправу.

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В Воронежской области из-за паводка затоплен один мост
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