В Воронежской области из-за паводка затоплен один мост

В субботу, 11 марта, региональное МЧС обнародовало данные о гидрологической обстановке в Воронежской области.

За минувший день уровень воды в реке Дон поднялся на величину от 4 до 43 см. Наоборот уровень снизился в реках Девица и Подгорная.

«На Воронежском водохранилище ситуация осталась без изменений», — отметили в МЧС.

По данным на сегодняшний день, в регионе затоплен один низководный мост «Губари — Макашевка». Он находится на реке Хопер в Борисоглебске.

«Уровень выше дорожного полотна на 20 см, — сообщают спасатели. — Мост подтапливается ежегодно».

Сообщается, что имеется объездной путь. Его протяженность через села Макашевка, Горелка, Третьяк и Губари составляет 47 км. Кроме того, есть основной путь по дороге Р-22. С селом Макашевка жизнеобеспечение не нарушено. Вскоре местные власти организуют лодочную переправу.