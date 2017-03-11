Ополченцы Ирака нашли под Мосулом захоронение 500 жертв ИГ

По некоторым данным, ИГ после захвата тюрьмы в 2014 году убило около 600 человек.

Ополченцы сообщили, что в обнаруженном ими захоронении находятся тела приблизительно 500 заключенных

Ополченцы сообщили, что в обнаруженном ими захоронении находятся тела приблизительно 500 заключенных

Пока эта цифра больше никем не подтверждена. По информации представителей организации Human Rights Watch, боевики ИГ расстреляли 600 заключенных 10 июня 2014 года.

Ранее в пустыне рядом с дорогой Багдад—Мосул было найдено массовое захоронение. Согласно данным газеты The Teleghaph, оно стало самым массовым в Ираке. В могиле обнаружены 4 тыс. тел людей, убитых боевиками «Исламского государства».