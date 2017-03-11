Ополченцы Ирака нашли под Мосулом захоронение 500 жертв ИГ
Иракские ополченцы обнаружили массовую могилу в тюрьме Бадуш близ Мосула с телами сотен людей, убитых боевиками «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России), передает AFP.
Иракские ополченцы обнаружили массовую могилу в тюрьме Бадуш близ Мосула с телами сотен людей, убитых боевиками «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России), передает AFP.
По некоторым данным, ИГ после захвата тюрьмы в 2014 году убило около 600 человек.
Пока эта цифра больше никем не подтверждена. По информации представителей организации Human Rights Watch, боевики ИГ расстреляли 600 заключенных 10 июня 2014 года.
Ранее в пустыне рядом с дорогой Багдад—Мосул было найдено массовое захоронение. Согласно данным газеты The Teleghaph, оно стало самым массовым в Ираке. В могиле обнаружены 4 тыс. тел людей, убитых боевиками «Исламского государства».
До этого правительство Ирака объявило о начале наступления на Западный Мосул. Именно Мосул, крупнейший город из всех