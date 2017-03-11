В Алматы виновник массового ДТП скрылся с места происшествия

Водитель Mitsubishi Carisma двигался в северном направлении на большой скорости. Не справившись с управлением, он врезался в припаркованный Subaru Legacy, а тот, в свою очередь, по инерции протаранил припаркованный Mitsubishi Galant. От такого удара автомобили протащило по обочине на десять метров вперед.

После случившегося виновник вышел из своей машины, закрыл ее и без особого чувства сожаления скрылся с места ДТП. Правда, оставленные следы крови на подушке безопасности Carisma, свидетельствуют о том, что личность водителя будет установлена в ближайшее время. Дело уже передано криминалистам.