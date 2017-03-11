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18:28 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы виновник массового ДТП скрылся с места происшествия

Дорожное происшествие с участием трех машин произошло по улице Жарокова, между Курмангазы и Абая, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Водитель Mitsubishi Carisma двигался в северном направлении на большой скорости. Не справившись с управлением, он врезался в припаркованный Subaru Legacy, а тот, в свою очередь, по инерции протаранил припаркованный Mitsubishi Galant. От такого удара автомобили протащило по обочине на десять метров вперед.

После случившегося виновник вышел из своей машины, закрыл ее и без особого чувства сожаления скрылся с места ДТП. Правда, оставленные следы крови на подушке безопасности Carisma, свидетельствуют о том, что личность водителя будет установлена в ближайшее время. Дело уже передано криминалистам.

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