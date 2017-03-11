На Донбассе прогремел взрыв: погиб 12-летний мальчик
Он возвращался домой с занятий в школе искусств.
Он возвращался домой с занятий в школе искусств.
В субботу, 11 марта, в Угледаре в руках у 12-летнего мальчика взорвался неизвестный предмет, в результате чего школьник погиб.
Об этом сообщили в
«Взрыв произошел около 13:50 на ул. 30 лет Победы. Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни», — сказано в сообщении.
Оказалось, что ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств. Неизвестный предмет взорвался у него в руках. Сейчас на месте работает