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18:26 (мск), источник: Обозреватель

На Донбассе прогремел взрыв: погиб 12-летний мальчик

Он возвращался домой с занятий в школе искусств.

В субботу, 11 марта, в Угледаре в руках у 12-летнего мальчика взорвался неизвестный предмет, в результате чего школьник погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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«Взрыв произошел около 13:50 на ул. 30 лет Победы. Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни», — сказано в сообщении.

Оказалось, что ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств. Неизвестный предмет взорвался у него в руках. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Угледарского отделения полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

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