В Уфе экскаватор запутался в проводах и снес светофор

Об этом в редакцию ProUfu.ru сообщили очевидцы происшедшего.

Экскаватор, принадлежавший коммунальным службам, направлялся по улице по своим делам, когда внезапно запутался в проводах и, в конце концов, сдернул сверху подвешенный светофор.

Прибывшие сотрудники МУП «Уфагорсвет» взялись восстановить разрушения.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Если вина водителя экскаватора будет доказана, то ему придется компенсировать убытки за свой счет.