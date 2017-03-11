В Уфе экскаватор запутался в проводах и снес светофор
Целая череда неприятностей свалилась сегодня, 11 марта, днем на голову водителя экскаватора, которого занесла нелегкая на улицу с низкими проводами в северной части Уфы.
Целая череда неприятностей свалилась сегодня, 11 марта, днем на голову водителя экскаватора, которого занесла нелегкая на улицу с низкими проводами в северной части Уфы.
Об этом в редакцию ProUfu.ru сообщили очевидцы происшедшего.
Экскаватор, принадлежавший коммунальным службам, направлялся по улице по своим делам, когда внезапно запутался в проводах и, в конце концов, сдернул сверху подвешенный светофор.
Прибывшие сотрудники МУП «Уфагорсвет» взялись восстановить разрушения.
Обстоятельства происшедшего выясняются. Если вина водителя экскаватора будет доказана, то ему придется компенсировать убытки за свой счет.