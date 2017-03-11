В Воронеже сотрудник банка ответит за разглашение данных вкладчика
Молодой человек продал сведения об операциях клиента за 14,5 тыс рублей.
Молодой человек продал сведения об операциях клиента за 14,5 тыс рублей.
Сотрудник банка ответит за разглашение данных клиента. Молодой человек продал сведения об операциях вкладчика. Парень признал вину и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, сообщила
Сотрудник «Сбербанка» в марте 2016 года зарегистрировался на специальном сайте, где предложил за деньги поделиться информацией об операциях, счетах и вкладах клиентов, добавила
Прокуратура направила уголовное дело о разглашении банковской тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ) в суд. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.