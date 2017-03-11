В Воронеже сотрудник банка ответит за разглашение данных вкладчика

Сотрудник банка ответит за разглашение данных клиента. Молодой человек продал сведения об операциях вкладчика. Парень признал вину и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 10 марта.

Сотрудник «Сбербанка» в марте 2016 года зарегистрировался на специальном сайте, где предложил за деньги поделиться информацией об операциях, счетах и вкладах клиентов, добавила пресс-служба облпрокуратуры. Осенью 2016 года 23-летний парень продал секретные данные за 14,5 тыс. рублей. «Покупатель» оказался правоохранителем.

Прокуратура направила уголовное дело о разглашении банковской тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ) в суд. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.