Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
Как обустроить балкон: 5 идей
Александр Овечкин впервые станет отцом
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
«Стальные солдаты Путина»: СМИ о таинственном спецназе России
Хорошо видны лохмотья: облезшие новые подлодки США
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
18:49 (мск), источник: БЕЛТА

Коммерсант из Жодино подделывал автозапчасти БелАЗ для продажи в Россию

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директора коммерческого предприятия из города Жодино подозревают в нарушении изобретательных и патентных прав ОАО «БелАЗ». Речь идет о подделке автозапчастей для последующей реализации, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Источник: БЕЛТА

Комплекс оперативно-проверочных мероприятий проводили сотрудники подразделений БЭП УВД Минского облисполкома и Жодинского ГОВД. В результате появились все основания подозревать 39-летнего директора коммерческой организации в нарушении прав белорусского автомобильного гиганта.

Как выяснили борцы с экономическими преступлениями, мужчина без заключения лицензионного договора с ОАО «БелАЗ» организовал изготовление деталей к автомобилям для дальнейшей реализации на территории России — штанги подвески для крупногабаритной техники. По имеющейся информации, детали изготавливались с использованием конструкторской документации, которая является объектом права промышленной собственности и принадлежит автозаводу. Кроме того, в коммерческих документах для реализации запчастей фигурировали аналоговые номера реальных деталей, используемых легальным предприятием-изготовителем.

В снимаемом коммерсантом гараже обнаружено 16 поддельных деталей. Имеется информация об уже совершенных сделках по их реализации. В настоящее время устанавливаются объемы незаконного изготовления и реализации запасных частей.

В результате проведенного первоначального анализа противоправной деятельности причиненный ОАО «БелАЗ» ущерб оценивается более чем в Br11,5 тыс., что является крупным размером.

С выводами сотрудников БЭП согласились в Жодинском городском отделе Следственного комитета, где в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 201 УК (нарушение авторских, смежных, изобретательских или патентных прав). За это преступление законодательством предусмотрено наказание, в том числе связанное с лишением свободы на срок до пяти лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
СМИ: ополченцы Ирака нашли под Мосулом захоронение 500 жертв ИГ
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
В результате двух взрывов в Дамаске погибли около 40 человек
Эрдоган назвал голландские власти «наследниками нацистов»
Соколов: РФ и Египет согласовали протокол по авиабезопасности
Познер и Литвинова извинились перед участником «Минуты славы»
Спорт
Лаура Дальмайер досрочно выиграла общий зачет Кубка мира В субботу немка выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и стала недосягаема для соперниц
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь