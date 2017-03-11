Коммерсант из Жодино подделывал автозапчасти БелАЗ для продажи в Россию

Комплекс оперативно-проверочных мероприятий проводили сотрудники подразделений БЭП УВД Минского облисполкома и Жодинского ГОВД. В результате появились все основания подозревать 39-летнего директора коммерческой организации в нарушении прав белорусского автомобильного гиганта.

Как выяснили борцы с экономическими преступлениями, мужчина без заключения лицензионного договора с ОАО «БелАЗ» организовал изготовление деталей к автомобилям для дальнейшей реализации на территории России — штанги подвески для крупногабаритной техники. По имеющейся информации, детали изготавливались с использованием конструкторской документации, которая является объектом права промышленной собственности и принадлежит автозаводу. Кроме того, в коммерческих документах для реализации запчастей фигурировали аналоговые номера реальных деталей, используемых легальным предприятием-изготовителем.

В снимаемом коммерсантом гараже обнаружено 16 поддельных деталей. Имеется информация об уже совершенных сделках по их реализации. В настоящее время устанавливаются объемы незаконного изготовления и реализации запасных частей.

В результате проведенного первоначального анализа противоправной деятельности причиненный ОАО «БелАЗ» ущерб оценивается более чем в Br11,5 тыс., что является крупным размером.

С выводами сотрудников БЭП согласились в Жодинском городском отделе Следственного комитета, где в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 201 УК (нарушение авторских, смежных, изобретательских или патентных прав). За это преступление законодательством предусмотрено наказание, в том числе связанное с лишением свободы на срок до пяти лет.