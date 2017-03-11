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21:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске посреди дороги забили ключи

Два фонтанчика бурлят в разлившейся луже.

Читательница «АиФ-Новосибирск» Татьяна сняла на видео загадочное явление — на дороге, которая ведет от торгового центра «Мега» к трамвайной остановке «Рабочая» лужа не простая, а с родниками неизвестного происхождения. Два фонтана создают рябь на воде и тихо журчат. Образовавшийся источник занимает площадь радиусом примерно 2.5 метра, из него вытекают ручьи.

Работник соседней автомойки предполагает, что на дне этой лужи — колодец. «Там вечно что-то не так. Дня три было тихо, а сегодня опять забурлило», — сказал молодой человек.

Конечно, интересно взглянуть на это чудо — то ли природы, то ли коммунального головотяпства при свете дня, а также получить у ответственных лиц комментарии, но по причине субботнего позднего вечера придется отложить расследование.

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