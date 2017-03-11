В Леове избили экологического инспектора, который хотел выписать штраф водителям

Он говорит, что с кулаками на него набросился незнакомый мужчина. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Исполняющий обязанности главы леовской экологической инспекции говорит, что четыре машины такси были припаркованы на газоне у местного лицея. Водители предъявлять документы отказались.