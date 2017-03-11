В Леове избили экологического инспектора, который хотел выписать штраф водителям
В Леове избили экологического инспектора, который хотел оштрафовать таксистов за парковку на газоне.
В Леове избили экологического инспектора, который хотел оштрафовать таксистов за парковку на газоне.
Он говорит, что с кулаками на него набросился незнакомый мужчина. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Исполняющий обязанности главы леовской экологической инспекции говорит, что четыре машины такси были припаркованы на газоне у местного лицея. Водители предъявлять документы отказались.
«Они
Чиновник написал в полицию заявление с требованием наказать хулигана.
«Материалы приняты в разработку. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента».
Экологу назначили амбулаторное лечение. А его коллеги опасаются составлять протоколы о нарушениях.
«Они боятся за себя и за свои семьи. Опасаются, что к ним придут домой», — добавил и.о. главы Экологической инспекции Леовы.
Представители неправительственных организаций считают, что случай показателен. И что изменить положение дел сразу не получится.
«Нужен целый комплекс мер для формирования правовой культуры, для информирования граждан. Если все будут соблюдать законы, будут другие результаты. Ни один контролирующий инспектор не может повлиять на ситуацию так, как могут десять дисциплинированных граждан», — отметил председатель CIMAP Ион Дрон.
На прошлой неделе на экологического инспектора напали торговцы подснежниками. Им хотели выписать штраф за уничтожение редких растений.