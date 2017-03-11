СМИ опубликовали послания взорвавшихся год назад в Брюсселе боевиков

Как напомнили издания, файлы были найдены на компьютере одного из террористов, который сотрудники правоохранительных органов нашли на улице в мусорном баке во время рейда в брюссельской коммуне Схарбек после теракта.
Последнее сообщение, как отмечает De Standaard, было отправлено боевиками за день до взрывов, 21 марта, некоему «эмиру» в сирийскую Ракку.
В нем боевики рассказывают о том, что уже завтра собираются осуществить его план.
«У нас есть более 100 кг ТАТР (пероксид ацетона — инициирующее взрывчатое вещество — РБК.), который мы будем использовать завтра», — приводит текст аудиопослания издание. «Наши цели — аэропорт и метро», — также рассказывали террористы, отмечая, что «все взорвется одновременно по воле Аллаха».
Места, в которых они планировали совершить теракты, боевики объясняли своим желанием «поразить рейсы в США, Россию и Израиль», информацию о вылете которых утром 22 марта им «дал брат»
Как уточняет Het Nieuwsblad, сообщения были отправлены Лаашрауи под именем Абу Ахмед. За день до теракта он также рассказывал о спешке в отношении задуманного.
«Ситуация такова, что мы не можем откладывать больше», — говорил он, отмечая, что они «должны действовать так быстро, как это возможно». В том же аудиофайле эль-Бакрауи, по данным газеты, сообщал о том, что они боятся быть арестованными в любое время. «Мы хотели бы сделать больше, но на это воля Аллаха. Мы должны действовать сейчас или мы навсегда будем гнить в камере», — заявлял он.
Кроме того, как пишет De Standaard, на ноутбуке было найдено аудиообращения «к бельгийскому правительству». «Вы будете пытаться сосчитать своих мертвых, несмотря на миллионы, которые вы вложили для укрепления безопасности и несмотря на большое количество следователей, которые занимаются делом [о терактах] в Париже», — говорили боевики. Свои атаки они назвали «прямым результатом внешней политики» властей «в отношении мусульманских стран».