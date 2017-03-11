СМИ опубликовали послания взорвавшихся год назад в Брюсселе боевиков

Как напомнили издания, файлы были найдены на компьютере одного из террористов, который сотрудники правоохранительных органов нашли на улице в мусорном баке во время рейда в брюссельской коммуне Схарбек после теракта​.

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Последнее сообщение, как отмечает ​De Standaard, было отправлено боевиками за день до взрывов, 21 марта, некоему «эмиру» в сирийскую Ракку.

В нем боевики рассказывают о том, что уже завтра собираются осуществить его план.

«У нас есть более 100 кг ТАТР (пероксид ацетона — инициирующее взрывчатое вещество — РБК.), который мы будем использовать завтра», — приводит текст аудиопослания издание. «Наши цели — аэропорт и метро», — также рассказывали террористы, отмечая, что «все взорвется одновременно по воле Аллаха».