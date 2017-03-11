В гараже на Энергетиков нашли убитого мужчину

Погибшего от выстрела из ружья в голову мужчину нашли днем 10 марта в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно «Водителю», 38-летний мужчина был обнаружен в гараже, расположенном у дома 46 по проспекту Энергетиков. Известно, что выстрел был произведен из ружья ИЖ-26. Такие перестали выпускать еще в 1975-м году.

Следов насильственной смерти на теле погибшего полицейские не наши.