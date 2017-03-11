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19:36 (мск), источник: Tengrinews

Серия массовых ДТП в Алматы: столкнулись более 40 машин

Аварии парализовали движение на проспекте Аль-Фараби и ВОАД, образовалась многокилометровая пробка.

Источник: Tengrinews

В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло несколько массовых ДТП, участниками которых стали водители более 40 машин, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

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Аварии парализовали движение, образовалась многокилометровая пробка. Первая авария произошла на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина, где столкнулись 6 автомобилей. Два ДТП с участием 7 машин произошло около улицы Дулати.

Еще три аварии произошли в районе улиц Навои и Розыбакиева, пострадали 7 авто. Кроме того, массовое ДТП с участием около 10 автомобилей произошло на восточной объездной дороге.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали двое человек, среди них ребенок. В тяжелом состоянии они были госпитализированы в больницу. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция Алматы.

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