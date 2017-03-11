Серия массовых ДТП в Алматы: столкнулись более 40 машин
Аварии парализовали движение на проспекте
Аварии парализовали движение на проспекте
В Алматы на проспекте
Аварии парализовали движение, образовалась многокилометровая пробка. Первая авария произошла на пересечении проспекта
Еще три аварии произошли в районе улиц Навои и Розыбакиева, пострадали 7 авто. Кроме того, массовое ДТП с участием около 10 автомобилей произошло на восточной объездной дороге.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали двое человек, среди них ребенок. В тяжелом состоянии они были госпитализированы в больницу. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция Алматы.