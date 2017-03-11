Серия массовых ДТП в Алматы: столкнулись более 40 машин

В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло несколько массовых ДТП, участниками которых стали водители более 40 машин, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Аварии парализовали движение, образовалась многокилометровая пробка. Первая авария произошла на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина, где столкнулись 6 автомобилей. Два ДТП с участием 7 машин произошло около улицы Дулати.

Еще три аварии произошли в районе улиц Навои и Розыбакиева, пострадали 7 авто. Кроме того, массовое ДТП с участием около 10 автомобилей произошло на восточной объездной дороге.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали двое человек, среди них ребенок. В тяжелом состоянии они были госпитализированы в больницу. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция Алматы.