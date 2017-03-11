В Киеве столкнулись микроавтобус и легковое авто, есть пострадавшие
Согласно информации, столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai произошло у станции «Киев Волынский». В результате столкновения есть пострадавшие.
Согласно информации, столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai произошло у станции «Киев Волынский». В результате столкновения есть пострадавшие.
КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Киеве у станции «Киев Волынский» произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai. В результате столкновения есть пострадавшие. Об этом сообщает «112 Украина».
Другие подробности пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что на Левом берегу Киева Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить. Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской.