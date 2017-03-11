Десятки человек пострадали от неизвестного газа в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау сегодня вечером десятки человек пострадали от неизвестного газа, распыленного в крупном торговом центре «Насиха», передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау сегодня вечером десятки человек пострадали от неизвестного газа, распыленного в крупном торговом центре «Насиха», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поначалу я не поняла, что происходит. Находясь в бутике, вдруг обратила внимание, что все кашляют. Промелькнула мысль, что эпидемия
Факт распыления неизвестного газа подтвердили в полиции.
«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.