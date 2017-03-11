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20:16 (мск), источник: Kazinform

Десятки человек пострадали от неизвестного газа в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау сегодня вечером десятки человек пострадали от неизвестного газа, распыленного в крупном торговом центре «Насиха», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Поначалу я не поняла, что происходит. Находясь в бутике, вдруг обратила внимание, что все кашляют. Промелькнула мысль, что эпидемия какая-то, а я не знаю. Но вдруг почувствовала какой-то запах, и в горле запершило. Мы выбежали на улицу, где уже находились десятки человек. Некоторые не только кашляли, но и задыхались. Вскоре приехала полиция», — рассказала очевидец произошедшего Айгерим Макашева.

Факт распыления неизвестного газа подтвердили в полиции.

«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Следственно-оперативная группа проводит расследование. Сведений о том, что кто-то с отравлением попал в больницу, нет. Мы бы об этом знали», — сообщили в дежурной части ДВД.

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