Десятки человек пострадали от неизвестного газа в Атырау

«Поначалу я не поняла, что происходит. Находясь в бутике, вдруг обратила внимание, что все кашляют. Промелькнула мысль, что эпидемия какая-то, а я не знаю. Но вдруг почувствовала какой-то запах, и в горле запершило. Мы выбежали на улицу, где уже находились десятки человек. Некоторые не только кашляли, но и задыхались. Вскоре приехала полиция», — рассказала очевидец произошедшего Айгерим Макашева.

Факт распыления неизвестного газа подтвердили в полиции.