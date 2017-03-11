В Красноармейском районе в одной из квартир обнаружены трупы хозяев жилья
В Красноармейском районе Волгограда спасатели вскрыли квартиру, в которой обнаружены мертвыми пожилые супруги.
В Красноармейском районе Волгограда спасатели вскрыли квартиру, в которой обнаружены мертвыми пожилые супруги.
Об этом рассказал на своей странице в одной из социальных сетей врач ГБУЗ № 6 «КССМП» Михаил Николаев.
Скорую вызвали соседи немолодой пары, которые в окно на первом этаже увидели, что один из хозяев квартиры находится без сознания. Медикам никто не открыл, были вызваны спасатели, они и вскрыли входную дверь.
Михаил Николаев отметил, что смерть хозяев, если судить по трупным изменениям, наступила уже давно. Соседи видели пенсионеров живыми около недели назад.