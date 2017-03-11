Умерла третья из пяти пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате

На прошлой неделе умерла 44-летняя пострадавшая, которая была госпитализирована в Гродно. А накануне информационные ленты облетело сообщение о том, что умерла и одна из работниц предприятия, доставленных в Минск.

Взрыв пылевоздушной смеси, в результате чего ожоги от 50% тела и выше получили пять работниц предприятия в возрасте от 42 до 54 лет, произошел на Скидельском сахарном комбинате 25 февраля. Пострадавших сразу же госпитализировали, а троих из них вскоре после ЧП перевезли в Минск.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 428 УК (Служебная халатность). Максимальная санкция — до 5 лет лишения свободы.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.