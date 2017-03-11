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21:57 (мск), источник: 112.ua

В Харькове выписали из больницы шестерых детей, отравившихся хлором в аквапарке

По словам медиков, состояние детей удовлетворительное.

Источник: 112.ua

Шестерых детей, госпитализированных накануне с отравлением хлором в аквапарке «Джунгли» в Харькове, выписали из больницы. Об этом Укринформу сообщили в Харьковской областной детской клинической больнице № 1.

«После оказания медицинской помощи все шестеро детей выписаны домой», — отметили в медучреждении.

По словам медиков, состояние детей удовлетворительное.

Как сообщалось, 10 марта в Слободской отдел полиции Харькова от дежурного врача поступила информация о том, что трое детей (7, 11 и 15 лет) госпитализированы после посещения аквапарка с признаками отравления неизвестным веществом. Позже количество детей, которых госпитализировали, возросло до шести.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

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